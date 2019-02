Neureuther verspricht: „Ich kämpfe weiter!“

„Enttäuschung ist groß, aber ...“

Noch aber gibt sich Neureuther angriffslustig. Per Video bedankt er sich „fürs Daumendrücken und für die vielen positiven Nachrichten. Es hat heute leider nicht hingehaut“, meint er, den WM-Slalom von Aare im Rückspiegel. Neureuther fädelte im zweiten Durchgang ein und schied aus. „Die Enttäuschung ist natürlich groß bei mir. Aber ich kämpfe weiter. Die nächste Chance gibt‘s in Kranjska Groa. Am 9. März steigt ebendort der Weltcup-Riesenslalom, am 10. März der Slalom.