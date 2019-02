Inspektor Oliver Rudolf (29)

Inspektor Rudolf befindet zu dem Zeitpunkt mit einem Kollegen in einem Polizeiboot am Donaukanal. Stürmische Wellen und Treibgut peitscht den Beamten entgegen. Rudolf fasst sich ein Herz. Trotz der Gefahr in ein versenktes Baufahrzeug zu krachen, fahren die beiden Wasserpolizisten in den Wienfluss ein. „Natürlich hätten wir kentern oder untergehen können. Das war wie Wildwasserrafting. Aber wir haben sofort entschieden, zu helfen.“, erzählt der 29-Jährige. Der Beamte sieht, wie sich die Monteure mit letzter Kraft an den Ringen der senkrechten Flussmauer festklammern. „Wären sie ins Wasser gefallen, hätten wir nur noch Leichen bergen können.“ Rudolf steuert das Boot hart an die Mauer. Mit vereinten Kräften können die Uniformierten die Handwerker an Bord ziehen. Dann die Wende im tobenden Fluss und zurück zum „sicheren“ Donaukanal. Die Männer sind gerettet, unterkühlt, mit leichten Blessuren, aber am Leben.