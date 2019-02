Für Intelligenz verantwortliche Gene identifiziert

Genomweite Assoziationsstudien

Mit modernen biochemischen Methoden konnte nun eine Gruppe von Proteinen bestimmt werden, die mit SATB2 in Nervenzellen des Großhirns zusammenarbeitet. In sogenannten genomweiten Assoziationsstudien zeigte sich dann, dass Varianten der entsprechenden Gene mit Unterschieden in menschlicher Intelligenz gekoppelt sind. Die Erkenntnisse wurden im Wissenschaftsjournal „PLOS Genetics“ veröffentlicht.