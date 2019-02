Brexit-Fan: Reichster Brite flüchtet nach Monaco

Ratcliffe in Brief an Juncker: „EU nicht mehr wettbewerbsfähig“

Zuletzt hatte Ratcliffe die EU wegen ihrer „dummen“ grünen Steuern kritisiert, die die chemische Industrie in Europa ersticken würden. In einem offenen Brief an den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, warnte Ratcliffe, Europa sei „nicht mehr wettbewerbsfähig“, weil die Energie- und Arbeitsgesetze die teuersten der Welt seien.