„Die Macht der Geistlichen braucht mehr Kontrolle“

Kardinal: Österreichs Kirche übernimmt ihre Verantwortung

In Österreich habe man diese Standards vor Jahren implementiert. „Wir haben in jeder Diözese einen Beauftragten für den Schutz von Minderjährigen. Wir haben in jeder Diözese eine Ombudsstelle, an die sich Opfer von Gewalt und Missbrauch wenden können. Wir haben in jeder Diözese eine Kommission, die diese Vorwürfe prüft und darauf schaut, dass das, was strafrechtlich relevant ist, auch wirklich zur Anzeige kommt. Aber es gibt viele Länder und viele Bischofskonferenzen, in denen man noch weit davon entfernt ist.“