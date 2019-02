Zweite nordische Ski-WM als Vision für die Zukunft

Neue Investitionen nötig

„Allerdings gibt’s einen großen Verdrängungswettbewerb“, so Mitter. „Planica holt mächtig auf, und in Deutschland und Schweden machen uns große Indoor-Anlagen Konkurrenz. Wir bräuchten dringend Investitionen, um auf den letzten Stand zu kommen und nicht ins Hintertreffen zu geraten. Eine neuerliche Bewerbung für eine Nordische WM wäre ideal! Das müsste jetzt bei der WM in Seefeld ins Gespräch gebracht werden. So eine Vision wäre auch für die neue Generation von Sportlern und Funktionären eine Motivation.“ Wegen der Meldefristen wäre so ein Großevent frühestens 2027 in der Steiermark wieder zu verwirklichen, realistisch gesehen aber erst ab 2029 oder 2031. Dass das Land nach 1999 dem ÖSV die vorfinanzierte Infrastruktur in Ramsau abgekauft hat, war sehr weitsichtig - damit bekam die Region auch die ÖSV-Unterstützung für die Alpin-WM 2013 in Schladming, die der Region einen Riesenschub gab.