Festnahme: Grünen-Sprecher Köchl zurückgetreten!

Nachdem der Kärntner Grünen-Sprecher Matthias Köchl vor Kurzem in Italien wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Schlepperei festgenommen worden war, hat er nun seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Sonntagabend legte er seine Funktion als Landesparteichef zurück, „bis die Vorwürfe geklärt sind“, sagte Markus Rene Einicher, geschäftsführender Finanzreferent der Landespartei, am Montag. Köchl war vergangene Woche von den Carabinieri am italienisch-österreichischen Grenzübergang Tarvis verhaftet worden. Er befindet sich seit Dienstag wieder auf freiem Fuß.