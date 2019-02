Vogelspinnen-Art mit Horn lässt Forscher rätseln

„Es gibt andere Arten mit einem Horn auf ihrem Panzer, aber das ist eine muskuläre Struktur. Das hier ist etwas völlig anderes. Diese Struktur scheint voller Fettgewebe zu sein. Es hat vermutlich eine ähnliche Funktion wie der Höcker bei einem Kamel. Bisher wissen wir es aber nicht genau. Eine Spinne mit so einem großen Horn ergibt eigentlich keinen Sinn“, sagt Spinnenexperte Ian Engelbrecht von der University of Pretoria in Südafrika.