Knapp hinter Federer: Thiem liegt auf Rang acht!

In der Tennis-Herren-Weltrangliste hat Kei Nishikori mit der Verbesserung von Rang sieben auf sechs für die am Montag einzige Änderung in den Top Ten gesorgt. Um den einen Platz zurückgefallen ist Roger Federer. Sollte der weiter achtplatzierte Dominic Thiem den Titel in Rio de Janeiro holen, würde er beide überholen.