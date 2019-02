Chaos, Gewalt und Rufe nach russischer Hilfe

Präsident lehnt Rücktritt ab, Regierung kündigt Sparprogramm an

Nach mittlerweile sieben Toten und tagelangem Schweigen hat sich der haitianische Präsident zu den Protesten in seinem Land geäußert. Einen Rücktritt und die Machtübergabe an „bewaffnete Gangs und Drogenhändler“ lehnt er ab. Frühere Übergangsregierungen hätten dem Karibikstaat „Katastrophen und Unordnung“ gebracht, so Moise in einer Fernsehansprache in der Vorwoche. Er rief die Opposition zum Dialog auf und kündigte ein „Maßnahmenpaket“ für die Bevölkerung an.