„Gründen wurde mehr und mehr eine Alternative“

In Linz entstand Hotspot

Mit den Räumlichkeiten im TechCenter, in der Neuen Werft und Tabakfabrik ist in Linz ein Hotspot entstanden, in dem gerade Gründer in der Startphase Platz finden. In Oberösterreich wird an einem Strang gezogen, stellt Aichinger fest: „Die Gründerszene arbeitet enorm gut zusammen.“ Auffallend: Auch wenn der Linzer Zentralraum im Vorjahr wieder die gründungsreichste Region Oberösterreichs war, ist die Dominanz in Zahlen gar nicht so erdrückend. Ebenfalls viel Neustart-Potenzial wurde 2018 in den Bezirken Vöcklabruck, Gmunden und Urfahr-Umgebung wach geküsst.