Frau auf offener Straße brutal erstochen

Nicht nur hierzulande sorgen Messerangriffe und Morde an Frauen für Entsetzen: Waren bei unseren deutschen Nachbarn bereits am Wochenende zwei Frauen bei Attacken mit Stichwaffen schwer verletzt worden (siehe Video oben), endete ein weiterer Angriff für eine 32-Jährige am Sonntagabend tödlich. Sie wurde in Frankfurt am Main brutal vor ihrem Wohnhaus auf offener Straße niedergestochen und erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Ihr Ex-Freund wurde wenige Stunden später unter dringendem Tatverdacht festgenommen.