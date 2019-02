Justin Bieber spricht über Drogen- und Sexsucht

Sein Pastor ist immer an seiner Seite

Seit fünf Jahren ist Justin nach eigenen Angaben nun clean. Seine Frau Hailey Baldwin sagte dazu im Interview: „Ich bin so stolz, dass er es alleine schafft, von den Tabletten fernzubleiben. Er zieht sein Programm ganz ohne die Unterstützung eines Drogentherapeuten durch.“ Vermutlich um einen Rückfall zu vermeiden, entschied sich Bieber aber, im Falle der anhaltenden Depression Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen. Sein Pastor Carl Lentz weicht ihm dabei nie von der Seite. Ihn lernte der gläubige Sänger bereits vor einigen Jahren in der Hilsong Church in Los Angeles kennen. Der 40-Jährige nahm den angeschlagenen Star damals sofort unter seine Fittiche.