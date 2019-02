Geisel als Schutzschild bei Flucht aus Supermarkt

Räuber gab sich als Kunde aus

Die Täter waren am Samstagabend in die Billa-Filiale in der Ortschaft Günselsdorf gekommen, hatten sich zunächst als normale Kunden ausgegeben. Einer zückte dann seine Pistole an der Kasse, bedrohte die Kassierin und bugsierte sie in die Büroräumlichkeiten. Dort hatte bereits sein Komplize drei weitere Angestellte und einen Kunden in seine Gewalt gebracht.