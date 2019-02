Reimen und Rappen an neuem Ort

Ko Bylanzky („Der Name ist amtlich und steht offiziell in meinem Reisepass, seit ich mich der Kunst zugewendet habe“) hat jede Menge Salzburger Slam-Erfahrung. „Seit einem Jahrzehnt bin ich der Veranstalter in der ARGE, nun haben wir es mit einem zweiten Standbein im Literaturhaus versucht. Tomas Friedmann zeigte sich sofort kooperative und so hat das bestens geklappt“, sagt der aus Weißrussland stammende und jetzt in Deutschland ansässige Pionier der „Slammeria“.