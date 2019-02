Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

In seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde am 17. Februar ein 26-jähriger Iraker aus dem Bezirk Ried im Innkreis nach einem Frontalzusammenstoß in Senftenbach. Eine 32-jährige Irakerin aus Bayern fuhr um 21.35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Weilbacher Landesstraße in Richtung Weilbach, der 26-Jährige fuhr mit einem Kastenwagen auf der abschüssigen Landesstraße in entgegengesetzte Richtung.