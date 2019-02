„Die Amerikaner werden euch nicht beschützen!“

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat waren die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) ein wichtiger Verbündeter der USA in Syrien. Nach der Ankündigung des US-Truppenabzugs aus dem Norden des Bürgerkriegslandes ist die Sorge bei den Kurden groß, dass sie nun hilflos der türkischen Armee ausgeliefert werden. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan bereitet sich nämlich auf eine große Offensive vor, um die kurdischen Kämpfer aus der Grenzregion zu vertreiben. Genau diese Sorgen will Syriens Präsident Bashar al-Assad offenbar ausnützen, um auch die Region rund um die strategisch wichtige Stadt Manbidsch unter seine Kontrolle zu bringen. In einer Fernsehansprache warnte er die Kurden, nicht auf die USA zu setzen. „Sie werden euch nicht beschützen“, erklärte Assad.