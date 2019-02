Kleiner Bezirk kämpft mit der Abwanderung

In den vergangenen Jahren wurde viel Geld in den Lärmschutz entlang der Tauernautobahn investiert. Die Belastung für die Bewohner des Biosphärenparks so gering wie möglich zu halten, ist natürlich ein Ziel. Allerdings muss auch in Sachen öffentlicher Verkehr weiter gehandelt werden. Immer mehr Gäste kommen ohne Auto in die Urlaubsregion, die Anbindungen von Salzburg in den Bezirk sind aber rar.