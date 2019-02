Deutschland: Trump-Forderung „schwer realisierbar“

EU-Außenminister unter Zugzwang

Am Montag kommen die EU-Außenminister in Brüssel zusammen, um sich mit der Causa zu befassen. Offiziell stehen die Lage in Syrien und die Bemühungen des UNO-Sondergesandten Geir Pedersen, den Genfer Friedensprozess für das Bürgerkriegsland wieder in Gang zu bekommen, auf der Tagesordnung. Nun wird aber wohl Trumps Forderung das beherrschende Thema sein. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, sie verstehe Trumps Appell jedenfalls so, dass er sich an die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten und nicht an die EU als solche richte.