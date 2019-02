„Nicht alle IS-Kämpfer auf einmal zurückholen!“

Auf die Frage, ob die Zerschlagung des IS in Syrien auch Auswirkungen auf die Terrorgefahr in Europa habe, meinte Neumann, dass es derzeit eine Art „Flaute“ bzw. eine „Legitimationskrise“ bei den IS-Anhängern gäbe. Wenn das „Kalifat“ zusammenbricht, würden sich viele Anhänger fragen, was da eigentlich los sei. Das bedeute allerdings nicht, dass die Terrorgefahr gebannt ist. „Es ist durchaus vorstellbar, dass sich einige Menschen, die für den IS gekämpft haben, im Laufe der nächsten Jahre neu organisieren bzw. neue Organisationen gründen“, so der Experte. Deswegen sei es wichtig, vor allem jetzt genau aufzupassen.