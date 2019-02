Neureuther droht: „... dann lass ich es bleiben“

„Kann nicht unser Anspruch sein“

DSV-Alpinchef Wolfgang Maier reagierte bereits auf die Kritik von Neureuther. „Ich sehe das jetzt gar nicht so wild“, so Maier. Er kann die Aussagen durchaus nachvollziehen: „Es steht völlig außerhalb jeglicher Diskussion, dass wir uns mit Blick auf die Slalom-Mannschaft berechtigter Kritik unterziehen müssen, es kann ja unser Anspruch nicht sein, was wir in dieser Saison gezeigt haben.“