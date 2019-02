Twenty One Pilots: Nichts muss, alles darf

Sound von morgen

Das sind die Gemeinsamkeiten mit dem Februar 2019. Die Unterschiede? Statt in einem randvollen B72 spielen Twenty One Pilots vor 16.000 Fans in einer randvollen Wiener Stadthalle - zum zweiten Mal in knapp drei Jahren. Statt sich am Bühnenrand vor dem Zugabenteil zu verstecken, können sie sich auf eine Megaproduktion verlassen, wie sie im Showbusiness nur von Amerikanern kommen kann. Und zum oben angeführten Gebräu unterschiedlichster Stile sind noch eine kräftige Dosis Reggae und 80er-Disco-Chic dazugekommen. Nun ist es gemeinhin kein Geheimnis mehr, dass sich die junge Hörergeneration nicht mehr in Schubladen stecken lässt. Hiesige und internationale Festivals beweisen -einem fetten Gitarrenriff dürfen knallharte Punchlines und hypnotische Beats folgen. Erlaubt ist, was gefällt. Und den Twenty One Pilots gefällt es vor allem, sich aus allen vorgefertigten Nischen und veralteten Industrieprozessen zu schälen. Und das nicht nur stilistisch. Wer schon im ersten Konzertdrittel (!) Megahits wie „Jumpsuit“, „Fairly Local“, „Stressed Out“ und „Heathens“ ist entweder lebensmüde, wagemutig oder genial.