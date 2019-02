Mehrere Verletzte auf Salzburgs Pisten

Drei weitere Ski-Unfälle ereigneten sich am Sonntag: In Flachau wurde ein Bub (11) verletzt, als ein Snowboarder stürzte und mit ihm zusammenprallte. Er flüchtete genauso wie ein Skifahrer, der in Kleinarl mit einer wartenden Urlauberin zusammenstieß. Auch einfach weggefahren ist eine Frau in Obertauern, die einem Mann (59) über die Skier fuhr: Er stürzte und erlitt einen Schulterkopf-Bruch.