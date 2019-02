Tiroler Odor Junioren-Massenstart-Weltmeister

„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Odor. Die Teilnahme des 18-jährigen ÖESV-Athleten am Rennen war in Gefahr gewesen, als er nach dem ersten Start von Allround-Weltmeister Chung Jae-won (KOR) bei dessen Sturz mitgerissen worden war und am Bauch Schnittwunden erlitten hatte.