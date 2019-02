Thiem verlor in Buenos Aires auch 2. Doppel-Finale

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Sonntag seinen ersten Doppel-Titel auf der ATP-Tour klar verpasst. An der Seite des Argentiniers Diego Schwartzman unterlag der 25-Jährige dessen topgesetzten Landsleuten Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos 1:6, 1:6. Sein davor einziges ATP-Doppel-Endspiel hatte Thiem 2016 in Kitzbühel mit seinem engeren Landsmann und Freund Dennis Novak erreicht.