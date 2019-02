Rapid muss im Cup-Halbfinale beim LASK antreten!

Fußball-Meister Red Bull Salzburg gastiert im Halbfinale des ÖFB-Cups beim Regionalligisten GAK - und der in der Bundesliga derzeit zweitplatzierte LASK empfängt Rapid Wien! Das ergab die Auslosung am Sonntagabend nach dem Viertelfinale. Spieltermine sind der 2. und 3. April. Das Finale folgt am 1. Mai in der Generali-Arena in Wien.