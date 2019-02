Eder/Hauser in Single-Mixed-Staffel tolle Zweite!

Von Rang vier aus ging Eder in seine zweite Tranche, brachte sein Team mit einer läuferisch wie schießtechnisch sauberen Leistung zurück an die Spitze. Hofer übergab aber nur 1,4 Sek. dahinter an Wierer, nach dem insgesamt vorletzten Schießen hielt Hauser den knappen Vorsprung auf die Konkurrentin. Bis zum Stehendschießen riss die Tirolerin aber ab, beide schossen letztlich erneut fehlerfrei. Dadurch kam Hauser nicht mehr an Wierer heran - aber auch die Konkurrenz nicht an sie.