Zehnter (!) Hallen-Titel in Folge für Andi Vojta

Andreas Vojta sorgte für den emotionalen Höhepunkt der österreichischen Hallen-Meisterschaften in Wien! Er gewann zum zehnten (!) Mal in Folge über 1500 m den Hallen-Titel. „Davon habe ich geträumt, das ist ein wunderbares Jubiläum“, freute sich der Niederösterreicher, der in einem Solo-Lauf zum Sieg in 3:47,75 Minuten stürmte. Vojta feiert zudem ein weiteres Jubiläum, er startet in Glasgow (1. bis 3. März) zum fünften Mal in Folge bei einer Hallen-EM. Generell bewiesen Österreichs neun Teilnehmer starke Form für die in knapp 14 Tagen startende EM, bei der Ivona Dadic im Fünfkampf unsere heißeste Medaillenhoffnung ist.