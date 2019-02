Tänak übernahm mit Sieg in Schweden WM-Führung

In der WM-Wertung führt Tänak nach zwei Rennen nun sieben Punkte vor Neuville. Titelverteidiger Sebastien Ogier, der den Auftakt in Monte Carlo gewonnen hatte, fiel nach einem schwierigen Wochenende auf Platz drei zurück. Ein Ausritt am Freitag hatte die Top-Ten-Chancen des Franzosen in Schweden zunichtegemacht.