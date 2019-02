Andrea Limbacher bei Feldberg-Weltcup Zweite!

Für Limbacher war der zweite Rang in Feldberg die erste Podest-Platzierung seit fast drei Jahren - damals im Bokwang Phoenix Park in Südkorea. Die 29-Jährige schrammte zudem laut Verbandsinfo im Finale nur hauchdünn am Sieg vorbei. „Selbst am Zielfoto war nur schwer auszumachen, wer am Ende die Fingerspitzen vorne hatte“, hieß es dort. Limbacher selbst wollte sich „nicht darüber ärgern“, sie freute sich über die Leistung. „Es war ein langer und harter Weg zurück auf das Stockerl, daher tut es sehr gut, wieder da oben zu stehen.“