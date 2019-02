In einem Lokal einen falschen 50er angedreht

Der Kosovare hatte den 17-Jährigen in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal in der Landeshauptstadt angesprochen. Er wollte einen 50-Euro-Schein gewechselt haben. Der Jüngere fand den Schein zwar komisch, nahm ihn aber an und gab dem Kosovaren dafür fünf 10er. Als ermit dem 50er in einem weiteren Lokal bezahlen wollte, fiel das Falschgeld auf. Beide Männer wurden angezeigt.