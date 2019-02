Junger Tiroler bringt die ganze Welt zum Tanzen

Vom Papa viel gelernt

Begonnen hat die steile DJ-Karriere des heute 26-Jährigen bereits im Kindesalter. „Mein Vater war früher auch als DJ tätig und hat mich in die Welt der Turntables und Mixer eingeführt“, erklärt Jägert, der vielen unter dem Künstlernamen DJ in-style bekannt ist. „Mit 17 Jahren hatte ich dann meinen ersten großen Auftritt im Freizeitpark Area 47 am Eingang des Ötztals“, erinnert sich der studierte Wirtschaftswissenschaftler. Der Auftritt brachte schließlich den Stein ins Rollen: „Plötzlich trudelten verschiedenste Anfragen ein“, strahlt der Oberländer. Es dauerte nicht lange und die Veranstaltungen wurden immer größer. Neben den Olympischen Spielen in Südkorea oder in Rio de Janeiro brachte Jägert schon bei Weltcup-Skirennen in Sölden, Schladming oder Kitzbühel die Menschen zum Tanzen, feierte mit rund 80.000 Besuchern am Donauinselfest oder heizte die Stimmung bei Sommerpartys in Ibiza oder in Italien regelrecht an. „In Rio war der Hype um meine Person riesig. Es musste sogar ein Auftritt in einem Club abgesagt werden“, erzählt der Musikliebhaber. Ansonsten sorgt sich der 26-Jährige nicht so sehr um seine Sicherheit. „Oft ist ja auch meine Freundin Maria bei den Auftritten dabei. Und die ist schließlich Polizistin“, schmunzelt Jägert.