Polizisten-Duo rettet jungen Mann aus dem Wasser

Um 5 Uhr früh ging der Alarm in einer Raiffeisenfiliale am Steyrer Stadtplatz - gegenüber der Marienkirche - los. Die Polizei, die kurz darauf eintraf, stellte eine Sachbeschädigung fest. Zeugen machten die Beamten auf einen flüchtenden Mann aufmerksam. Die Streife wollte dem Verdächtigen zuerst mit dem Auto folgen. Doch dieser bog in einen Gehweg am Ufer der Steyr ein, in Richtung eines Stegs vor dem Museum „Arbeitswelt“. Die Beamten folgten ihm zu Fuß und forderten ihn mehrmals zum Stehenbleiben auf. Der 20-jährige lief aber auf den Campus der Fachhochschule und weiter in einen Innenhof. Er versuchte durch Sträucher durchzubrechen - und landete im Wasser. Es handelte sich um ein Nebengerinne der Steyr, direkt im Wehrgraben. Die Strömung wird hier durch ein Wehr verstärkt. „Er wurde durch den Sog rasch 15 Meter abgetrieben“, sagt Polizist Rainer B., einer der beiden Lebensretter - siehe Interview.