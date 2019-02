Goldgräber-Stimmung in Bad Gastein

Dazu hat die Gemeinde Anfang Jänner ihr neues Mobilitätskonzept vorgestellt: „Es ging um die Frage: Wie bringen wir in Zukunft unsere Gäste vom Zentrum in die Skigebiete, zur Felsentherme, dem Bahnhof und zu den Parkhäusern“, so der Bürgermeister. Er ist überzeugt: „Der Gast der Zukunft kommt mit der Bahn und er will im Ortszentrum ohne Auto unterwegs sein.“