Katastrophen-Bilanz für den Luft-80er

Seit drei vollen Jahren ist Tempo 80 nun gültig: 2016 wurden im Jahresschnitt an der Messstelle Kleßheim 68 Mikrogramm an Stickoxide (NOx) pro Kubikmeter Luft gemessen, 63 im Jahr darauf und 2018 nur noch 41,7. Wohl gemerkt: Tempo 80 war in allen drei Jahren gültig, der Verkehr nahm zu, also kann der Rückgang nicht am Luft-80er liegen.