Für Marco Schwarz ist‘s „ein bisschen wie im Film“

Mit dem Spezialslalom kam seine Paradedisziplin erst zum Schluss. „Ich wollte unbedingt eine machen, dass mir das gelungen ist, das ist natürlich richtig cool. Und noch dazu mit den zwei am Podest zu stehen.“ Marcel Hirscher gewann vor Michael Matt und Schwarz, drei ÖSV-Herren in einem WM-Slalom am Podest gab es vorher noch nie. „Das ist mega.“ Zum Feiern blieb allerdings nicht viel Zeit, weil es zum City Event nach Stockholm weiterging. „Das werden wir dann in Barcelona nach dem Finale vielleicht machen.“ Diese Saison war ein Wendepunkt in der Karriere von Schwarz, mit dem City Event in Oslo und der Kombination in Wengen gewann er seine ersten Weltcup-Rennen und bewies als Siebenter im Adelboden-Riesentorlauf, dass ihm auch in dieser Disziplin eine Steigerung gelungen war. Als Teil der fünfköpfigen Gruppe von Marko Pfeifer mit Matt, Manuel Feller, Marc Digruber und Christian Hirschbühl wird auf höchstem Niveau trainiert und bei jeder Einheit gepusht.