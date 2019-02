Baby ist da: Terror-Braut will zurück nach Hause

Jene britische Terror-Braut, die vor wenigen Tagen die Tötung der Wiener Schülerin Samra K. durch den Islamischen Staat bestätigt hatte, hat jetzt in Syrien ihr Baby auf die Welt gebracht. Der Fall von Shamima Begum, die - wie auch das Mädchen aus Österreich - ihre Heimat gegen das IS-„Kalifat“ getauscht hatte, sorgt in Großbritannien für großes Aufsehen. Die junge Frau will Syrien verlassen - damit ihr drittes Kind bessere Überlebenschancen hat. Zwei Babys, die sie in Syrien geboren hatte, waren der 19-Jährigen zufolge an Unterernährung gestorben.