Tierwesen und Großstädte als Themen junger Kunst

Katzen und Jäger

Der „Klemens-Brosch-Preis“ rückt die Zeichnung in den Mittelpunkt. Lena Göbel aus Wien/Frankenburg bekommt ihn für ihre Fabelwesen, ihre Katzen und Jäger, ihre Habichte und Tiermenschen, die sie mit Holzschnitt auf riesige Leinwände bannt. Das Traumstipendium geht an das Tiroler-Duo Alexander Jöchl und Wolfgang Tragseiler, die in Linz studierten und gemeinsame Installationen bauen. Sie arbeiten sich vor allem an Großstädten und an der globalisierten Marktwirtschaft ab. Weitere Preisträger: Der Vöcklabrucker Künstler Linus Riepler oder der Linzer Filmer Stefan Tiefengraber.