„Kurz-Lob für Trumps Außenpolitik ist gefährlich“

Langes Sündenregister

Eine Gefahr sei Trump auch, „weil er fordert, Menschen aus religiösen Gründen die Einreise zu verwehren. Weil er den nationalen Notstand ausruft, um seine Mauern durchzusetzen. Weil er Flüchtlingskinder von ihren Eltern separieren und in Lager sperren lässt. Weil er andere Staaten als ,shithole countries‘ diffamiert und Foltermethoden ,a hell of a lot worse than waterboarding‘ wieder aufs Tapet gebracht hat. Und weil er im Wahlkampf explizit nicht ausschließen wollte, Nuklearwaffen in Krisengebieten einzusetzen“, schreibt Rendi-Wagner weiter.