Endlich wieder Kaiserwetter beim Schellerlaufen

Bereits um 8 Uhr startete der Jahrhunderte alte Brauch mit dem so genannten Umschlagen. Das soll gut fürs Wetter sein - und am Sonntag hat es tatsächlich gewirkt. Die Fasnacht ging bei Kaiserwetter über die Bühne. Erster Höhepunkt war gegen 8.30 Uhr der Auftritt von Prinaz Karneval - Philipp Mang schlüpfte in diese Rolle und meisterte diese mit Bravour. Sein Papa Volkmar spielte Kranevals Mutter. Einmal was anderes - aber echt super!