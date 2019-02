Auf Eiszeit-Safari mit Mammut und Riesenhirschen

Von Erdgeschichte zu Klimawandel

Das Evolutionsmuseum, das die Geschichte der Erde ab dem Urknall beleuchtet, führt in der Sonderausstellung „Die nächste Eiszeit kommt bestimmt“ eindrucksvoll in die jüngere Vergangenheit. Von rund 50 Tierarten wurden lebensgroße Modelle angefertigt. Sie stehen in „Dioramen“, in naturgetreuen Nachbauten von Landschaften. Das lässt gut nacherleben, in welcher Welt der „Überlebenskünstler Mensch“ zurechtkommen musste. Das Besondere ist die Vielschichtigkeit: „Wir schlagen den Bogen von der klimatischen Erdgeschichte bis hin zu aktuellen Überlegungen zum Klimawandel“, so Museums-Chef Wolfgang Artmann: „Wir zeigen, wie die Klimaveränderung Natur und Tierwelt, aber auch uns Menschen nachhaltig beeinflusst.“ Das macht die Schau, für die man sich mehr als eine Stunde Zeit nehmen sollte, hochaktuell. Foto- oder Handykamera sollte man bei der Eiszeit-Safari unbedingt dabei haben.