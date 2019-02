Gehaltsstreit in Pflege: Rüsten für erste Streiks

Während die Bediensteten im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich in anderen Bundesländern bereits auf die Barrikaden gestiegen sind, hielt man sich im Süden zurück. „Es hat überregionale Betriebsversammlungen gegeben. Gibt es auch bei der fünften Verhandlungssrunde am Montag keinen Abschluss, dann wird auch in Kärnten gestreikt“, kündigt Valid Hanuna, Wirtschaftsbereichvorsitzende und KV Verhandler der Gewerkschaft der Privatangestellten an.