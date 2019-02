Der Entminungsdienst holte Kriegsrelikte aus Seen

Nur in Niederösterreich bargen die Heeresexperten mit 11,5 Tonnen mehr Kriegsmaterial als in Kärnten. Die gefährlichen Relikte schlummern vor allem in den Tiefen unserer Seen - insgesamt holten Spezialisten der Tauchgruppe des Entminungsdienstes im Vorjahr beinahe 9700 Kilogramm Material an die Oberfläche.