Das Internet schläft im Ehebett

Souveränes Ensemble

Absolut schlüssig packt Regisseurin Felicitas Braun den Stoff in eine retrofuturistische Schaumstoff-Idylle (Timo von Kriegstein), in der sich das souveräne Ensemble mit tollem Gespür für skurrilen Slapstick und tiefsitzende Pointen bewegt. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Es ist naiv, sich eine Welt ohne Internet zu erträumen. Aber es ist auch eine Idiotie, das Internet so hinzunehmen wie es ist. Doch gibt es einen Ausweg aus dem ewigen Kreislauf der Virtualität? Oder loggt man sich am Ende nur wieder am Anfang ein?