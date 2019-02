300.000 Euro Schaden! Einbruch bei Barcas Boateng

Böse Überraschung für Kevin-Prince Boateng nach der Freude über den 1:0-Sieg seines FC Barcelona gegen Real Valladolid: Das Haus des 31-jährigen Stürmers in der spanischen Metropole sei während der Begegnung am Samstagabend ausgeraubt worden, berichtete die Zeitung „Mundo Deportivo“. Der gebürtige Berliner hatte erstmals für die Katalanen in der spanischen Liga gespielt.