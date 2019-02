Nicht vegan: Elle Macpherson lehnte Lugner-Menü ab

Problematische Anreise

Doch nicht nur beim Essen, sondern auch bei ihrer Anreise ist „The Body“ offenbar nicht ganz einfach. Da sie unbedingt eine Nacht in London bleiben will, hat Lugner einen Flug für Sonntag vorgesehen, damit sie am Dienstag ausgeruht weiter nach Wien reisen kann. „Das hat sie abgelehnt“, sagte der Baumeister. Stattdessen überlegt sie, erst am Montag von den USA nach London zu fliegen.