Trio schlug 16-Jährigen am Heimweg nieder!

Drei unbekannte Männer sprachen am 17. Februar 2019, gegen 00.30 Uhr im Stadtgebiet von Freistadt im Bereich des Böhmertores einen auf dem Nachhauseweg befindlichen 16-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt an und fragten zuerst nach einer Zigaretten. Dann forderten sie ihn auf, die Geldbörse heraus zu geben. Als sich das Opfer weigerte, hielt ein Täter den 16-Jährigen fest und der zweite durchsuchte ihn und entnahm aus seiner Geldbörse einige Ausweise. Danach schlug er ihm mit der Faust in Gesicht wodurch das Opfer stürzte. In weiterer Folge trat einer der unbekannten Männer noch mit dem Fuß gegen das Gesicht des Opfers und anschließend liefen alle drei davon.