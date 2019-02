Jeder dritte Abgeschobene kommt wieder zurück

Jeder dritte Abgeschobene reist offenbar wieder nach Deutschland ein. Das zumindest legen Schätzungen von Mitarbeitern der dortigen Ausländerbehörden nahe. Bei den sogenannten Dublin-Abschiebungen, also in jene Länder, in denen die Asylwerber zuerst registriert wurden, ist die Rückkehrquote demnach besonders hoch.