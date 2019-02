Für unsere Ski-Mädels war diese WM nur Blech

Schlecht wie vor 37 Jahren

So ein Blech! Österreichs Ski-Damen kassierten bei der WM in Åre die ärgste Ohrfeige seit 37 Jahren, erstmals seit den Heim-Titelkämpfen in Schladming 1982 mussten sie ohne eine einzige Medaille die Heimreise antreten. Auch das erhoffte „Happy End“ beim Slalom blieb aus. Mehr noch: Im fünften Einzel-Rennen gab es zum dritten Mal einen vierten Platz. Die ÖSV-Damen sind damit die Blech-Maries von Åre.