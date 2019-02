Vorstände gefeuert - ÖVP/FPÖ: „SPÖ-Totalversagen“

FPÖ ortet „Totalversagen“, ÖVP will Neuwahlen

Der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus warf in einer Aussendung am Freitagabend Bürgermeister Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ) „Totalversagen“ vor. „Kaum eine Woche vergeht ohne Skandal um Wiens sozialen Wohnbau“, so Gudenus. Dieser „wird vom historischen Musterbeispiel zunehmend zur Spielmasse für rote Parteibonzen und neoliberale Finanzinvestoren degradiert. Das Versagen der Aufsichtsbehörde und die ständigen Skandale haben System. Und dieses System heißt SPÖ Wien.“ Zugleich kündigte er zum Thema „freiheitliche Initiativen“ an.